Нетаньяху: «Мы не позволим Ирану разработать ядерное оружие»

«Учитывая усилия Ирана по развитию его ядерной программы, расширению обогащения урана для производства атомных бомб, повторяю еще раз: мы никогда не позволим Ирану разработать ядерное оружие», - говорится в заявлении премьер-министра, текст которого распространила его канцелярия.

«Это не только для нашей безопасности и нашего будущего, но и для будущего Ближнего Востока и всего мира», - добавил Нетаньяху.

5 ноября президент Ирана Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо. В тот же день глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что иранская сторона с 6 ноября начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.