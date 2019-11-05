Нетаньяху: «Мы не позволим Ирану разработать ядерное оружие»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием, передает ТАСС.
«Учитывая усилия Ирана по развитию его ядерной программы, расширению обогащения урана для производства атомных бомб, повторяю еще раз: мы никогда не позволим Ирану разработать ядерное оружие», - говорится в заявлении премьер-министра, текст которого распространила его канцелярия.
«Это не только для нашей безопасности и нашего будущего, но и для будущего Ближнего Востока и всего мира», - добавил Нетаньяху.
5 ноября президент Ирана Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо. В тот же день глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что иранская сторона с 6 ноября начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.