Когда-то в нашей стране об этом говорили много, причем подчеркивалась вина Е.Примакова в случившемся в столице Азербайджана. Новая волна обсуждений личности бывшего высокопоставленного партработника СССР и его влияния на решение ввести войска в Баку возникла в связи с недавнем юбилеем покойного Е.Примакова, который широко отмечался в России.

Экс- президент Азербайджана Аяз Муталибов решил сказать свое слово в развернувшейся в азербайджанских СМИ и в соцсетях дискуссии о роли тогдашнего секретаря ЦК КПСС Евгения Примакова в январской трагедии 1990 года в Баку.

Вот что сказал Аяз Муталибов haqqin.az: «Я все еще живой свидетель тех событий, и со всей ответственностью заявляю, что тогда, в 90-м, Примаков приехал в Азербайджан изучить обстановку в республике, а не направлять военную операцию. Он встречался как с нами, руководством республики, так и с лидерами Народного фронта. И на этих встречах он, не скрывая, заявлял и даже просил не нагнетать ситуацию, так как Горбачев уже принял решение о вводе войск.

На одной из таких встреч, буквально за несколько дней до январской трагедии, он прямо спросил у меня как тогдашнего председателя Совет министров, существует ли еще государство. Так же прямо ответил и я: «А разве не вы потеряли страну?..»

Примаков тогда сообщил, что его миссия заключается в том, чтобы передать решение центра нам, что ситуация нехорошая и военные готовятся войти в Баку. Но никакие его уговоры представителей НФА не увенчались успехом, и вечером 19 января он уехал из Баку. То есть все руководство вводом войск в Баку осуществляли лично Горбачев и тогдашние силовые структуры СССР.

Давайте будем точны до конца: кто был, по большому счету, Примаков, чтобы давать приказы военным? Он был простым чиновником, который приехал в Баку разрядить ситуацию и получив отказ, вернулся обратно в Москву завершив свою миссию…».