Личность принцессы Дианы, яркой персоны королевского двора Великобритании конца 90-х до сих пор привлекает внимание во всех странах мира. Неординарная жизнь и загадочная во многом смерть принцессы стали давно центром внимания к ее личности. Детали ее биографии описаны во многих книгах и прессе. Тем не менее, каждая публикация, связанная с ее именем, вызывает неподдельный интерес. Особенно, того, что касается весьма интимных сторон ее жизни.

Принцесса Диана скрывала главный свой секрет перед принцем Чарльзом, когда была уже беременна сыном Гарри. Истина вышла на свет только спустя много лет. Оказывается, что принцесса до самого конца своей второй беременности скрывала пол второго ребенка. А почему? Потому что, Чарльз мечтал, чтоб второй ребенок была девочкой.

Принцесса Диана не была счастлива в любви. Ее брак с принцем Чарльзом с самого начала был фикцией. Ее поверенный в личных делах рассказал по секрету, что она в течение беременности скрывала все от Чарльза.

Первого ребенка королевская пара дождалась, спустя год после свадьбы. В июне 1982-го на свет появился первенец Уильям.

Но все же главной мечтой и великим желанием принца Чарльза было появлением на свет дочки, о чем прекрасно знала его жена. Возможно, это желание продолжить линию королев-матерей, начиная с Виктории, и продолжая его матерью Елизаветой Второй. Но забеременев, Диана не сказала своему мужу о поле ребенка, хотя прекрасно уже знала, что будет второй мальчик. А Чарльз узнал об этом только в ходе родов. Зачем она так поступила? Непонятно, но, скорее всего, что она понимала, такая новость привела бы в бешенство принца.

Придворный биограф Эндрю Мортон писал, что после рождения ребенка, принц не скрывал своего недовольства, но для прессы выглядел довольным. Именно после этого Диана чувствовала себя одинокой в королевском дворе, а роман ее мужа с Камиллой Паркер-Боулз только ухудшил ситуацию.

Во время беременности от отчаяния Диана даже пробовала лишить себя жизни. Об этом пишет Эндрю Мортон, которому еще во время беременности Диана посвятила свои тайны, опубликованные в книге «Диана. Правдивая история». Что интересно, сама принцесса втайне от королевской семьи еще при жизни передала Мортону все материалы, авторизованные ею. Так началось сотрудничество между ней и журналистом. И в итоге, по ее смерти вышла сенсационная книжка.