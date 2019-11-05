Патриарх Московский Кирилл, например, не раз мелькал на страницах газет и журналов, становился мишенью язвительных комментариев и и риторических вопросов. Впрочем, как с гуся вода… Но вот в Литве грянул скандал, в котором замешан католический священник, попавший в список самых богатых государственных служащих и чиновников страны.

В последние годы часто возникают скандалы, в которых главными героями являются православные священники. У них пресса обнаруживает дорогие часы, квартиры в престижных районах крупных городов, загородные резиденции в курортных местах, лимузины с бесчисленной охраной.

Римантас Гудялис, по данным агентства Reitingai, занимает в нем 17-е место. Откуда деньжишки? - задается общественность вопросом в адрес святого отца. Как выяснилось, ему принадлежит целое поместье в районе города Паневежис. Настоятель двух приходов Р.Гудялис является и директором Бистрампольского поместья. В числе акционеров недвижимости — Паневежский муниципалитет. Священник год назад декларировал имущество в сумме 600 тысяч евро. Однако агентство и портал указывают другую оценку недвижимости — 1 миллион 400 тысяч.

Финансовые эксперты считают именно эту сумму реальной — в нее входит часть поместья, акции туристической фирмы, которой принадлежит гостиница и ресторан в ней. Единственным владельцем, акционером турфирмы является священник, он же ее директор.

Свое внимание на необычную для церкви ситуацию обратил епископ Паневежиса Линас Водопьяновас, который с нескрываемым удивлением отреагировал - «Ого, какой богатый!». Он, правда, заметил, что так называемый обет нестяжания (то есть, ненакопления имущества или денежных средств — прим.авт.) по канонам церкви дают монахи, а не священники.

В комментарии по поводу епископ объяснил, что бывают монастыри разных типов, но три обета — безбрачия, послушания и нестяжания обязаны давать все монахи. У них не может быть личного имущества, все принадлежит монастырю, а любые заработки идут в общую кассу монастыря. По словам епископа, священники обет нестяжания не дают. Но он отметил, что священники должны руководствоваться принципом — богатство не приоритет.

«Деньги — это средство. Если священник гонится за имуществом — это плохо». Епископ подчеркнул, что именно об этом часто говорит папа Римский Франциск. Священнику нужны три вещи - еда, одежда и автомобиль. Сам епископ соглашается, что и ему нужен автомобиль и телефон. Но если священник копит материальные блага — это беда, говорит Л.Водопьяновас.

Его эта ситуация удивляет. Он признается, что у него самого нет имущества. Уверен: священник не должен заниматься бизнесом. А если хочешь, зачем тебе сан? - спрашивает литовский епископ. Ведь у духовного лица должны быть другие приоритеты.

Р.Гудялис взялся оживлять поместье несколько лет назад, чтобы сделать место привлекательным и платным для туристов. Епископ настаивает, что это не дело священника.

С оценкой экспертом рынка недвижимости не согласен «герой» списка. Он предлагает продать поместье за 1,4 миллиона, указанные в рейтингах, считая эту сумму выдуманной фантазией. Комментируя ситуацию, Гудялис говорит, что в Литве поместья такого типа продаются во множестве. Но хозяева избавиться готовы от такой «недвижки» за 200 - 300 тысяч евро. Сам он купил поместье 10 лет назад. На тот момент оно принадлежало епископату, который получил его от мэрии бесплатно. Гудялис придумал купить поместье и сделать из него крестьянскую усадьбу. Да, ему принадлежит более половины акций, второй частью владеет мэрия. Чтобы восстановить запущенную территорию и здание он брал кредит, который еще долго отдавать. В реконструкцию священник вложил и все свои средства, заработанные в США, где он жил.

По словам Гудялиса, у него есть некие «тайные» инвесторы, не желающие огласки. К тому же, святой отец рад, что ему удалось превратить место в очаг культуры — здесь проводится фестиваль, ставший традицией. В планах его создать парк скульптур, расширить существующий зверинец. Он уверяет, что поместье работает не для прибыли, а как инвестиция в культуру.

Кто тут прав — епископ или священник? Мне ближе, если честно, позиция первого.