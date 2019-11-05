Леонид Швец, автор haqqin.az 03:28

Сорок лет назад, 4 ноября 1979 года, в Тегеране произошел знаменитый захват американского посольства. На долгих 444 дня в заложниках оказались 52 американских гражданина. Операция по их освобождению весной 1980 года закончилась провалом: при столкновении вертолета и самолета погибло восемь американских военнослужащих. Очень нашумевшая история. И сейчас, десятки лет спустя, мы являемся свидетелями нового обострения в американо-иранских отношениях. Словно подарок к годовщине, президент Роухани сделал заявление о том, что Иран приступает к подаче на 1044 центрифужных установки фторида урана. Эта операция позволяет осуществлять обогащение урана. Условия заключенного в 2015 году соглашения запрещают это делать.

Иран и так отошел от разрешенных ядерной сделкой параметров. Она ограничивала уровень обогащения 3,67%, а сейчас он 4,5%. При ограничении в 300 килограммов, Иран уже владеет полуцентнером. Кроме того, Рухани сообщил о создании центрифуги, которая позволит производить обогащение в 50 раз быстрее, чем это делают устаревшие модели. Эти шаги еще не означают какого-то радикального приближения Ирана к созданию ядерного оружия. Для ядерных взрывных устройств требуется обогащение до уровня в 90%. Но нарушением взятых обязательств Тегеран подталкивает европейских участников ядерной сделки, чтобы те оказали давление на США, которые вышли из соглашения и опять ввели в отношении Ирана тяжелые экономические санкции: страна не может получать прибыль от продажи основного своего богатства – нефти. В то же время абсолютно непонятно, как в нынешней ситуации европейские союзники могут как-то повлиять на позицию Дональда Трампа. Хотя покинул свой пост Джон Болтон, советник президента по национальной безопасности, выступавший за самый жесткий курс в отношении Ирана, нет никаких признаков, что позиция самого Трампа вдруг почему-то станет мягче. Его и так упрекают в том, что ослабление присутствия США в Сирии усиливает там и без того высокое влияние Ирана. Между тем, активная включенность Тегерана в региональные конфликты оборачивается нарастающими проблемами, и не только экономическими, хотя финансировать дорогостоящие военные операции за рубежом становится все более непосильной ношей. Волна протестов в Ираке и Ливане, направленная в первую очередь против собственных правительств, имеет открытые антииранские обертоны. В Багдаде на площади Тахрир протестующие открыто скандируют «Иран - вон!», рвут плакаты с изображением иранских руководителей, а портрет генерала Кассема Сулеймани, командующего спецназом Корпуса стражей исламской революции, забрасывают обувью – крайняя степень оскорбления.

Иран, взяв на себя обязательства по наведению порядка в соседней стране, с неизбежностью стал, наряду с собственным правительством, виновником проблем, когда чаемого порядка не оказалось. Очень много претензий к шиитской милиции, которая вообще в первую очередь руководствуется указаниями из Тегерана, а не из Багдада, и ее жесткие методы подавления политических протестов вызывают гнев жителей Ирака. Так, в городе Амарах на юге страны был похищен и исчез юрист, открыто критиковавший методы шиитской милиции. Протестующие в свою очередь убили командира одного из шиитских отрядов. Когда премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил в ответ на протесты, что готов покинуть свой пост, вмешался Кассем Сулеймани и запретил ему это делать. Но, например, верховный аятолла Ирака Али аль-Систани выступил с осуждением любого внешнего вмешательства в дела Ирака.