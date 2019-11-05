Они, ссылаясь на письмо министерства экономики, только что сообщили, что переписка правительства Беларуси с другими институциями на тему «углубления интеграции с Россией» засекречена.

В последнее время в прессе время от времени повляется информация о процессе «поглощения» Беларуси Россией. Как говорится, нет дыма без огня. Даже президент Беларуси Александр Лукашенко вынужден был публично настаивать на невозможности такого развития событий.

Документам на тему программы действий в рамках соглашения о создании Союзного государства и секторальных дорожных карт, придан гриф «для служебного пользования». Так активисты общественной инициативы утверждают на портале Naviny.by. При этом они сослались на официальный ответ министерства экономики, который был прислан «Свежему ветру» как реакция на запрос активистов.

Созданная недавно инициатива требует от властей прозрачной информации, касающейся переговоров об углубленной интеграции Беларуси с Россией. По их мнению, это может угрожать суверенитету Беларуси и потому документы должны быть публично доступны.

В своем ответе на запрос активистов и «многие заявления подобного содержания», министерство отметило, что подписанная правительствами обеих стран программа имеет рабочий характер, в связи с чем «нельзя его представить как источник точной и актуальной информации».

Далее в ответе пишется: «Кроме этого, хотели бы отметить, что просьба о рассекречивании дорожных карт не может быть реализована, помимо прочего, потому, что 6 сентября 2019 года дорожные карты не были ни подписаны, ни парафированы».

Москва давно настаивает на «углублении интеграции», и ставит в зависимость дальнейшую экономическую поддержку Беларуси от реализации пунктов соглашения о создании Союзного государства, подписанного в 1999 году. Как известно, 6 сентября программу интеграции подписали вначале руководители правительств обеих стран. Текст ее не был обнародован.

Между тем, после внесения дополнений во всю программу, состоящую из 31 секторальной «дорожной карты» она должна быть в декабре утверждена президентами двух стран Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Что и как будет происходить потом, известно только высшим чиновникам двух стран.

Активисты, с тревогой отмечают, что «иными словами, согласно министерству, ознакомление гражданами с текстом подписанных документов может угрожать национальной безопасности Беларуси, общественному порядку, морали, закону, свободам и интересам физических лиц, их чести и достоинству, частной и семейной жизни, а также правам и интересам юридических лиц». Этот фрагмент — цитата из юридического определения «служебной информации, распространение которой ограничивается» по законам Беларуси.

«Свежий ветер» собирается оспорить позицию министерства в суде.

До сих пор, несмотря на подписанные с Москвой документы, остающиеся секретными, президент Александр Лукашенко последовательно настаивал на самостоятельности его страны. Однако в течение последних двух-трех лет экономические проблемы Беларуси вынуждают Лукашенко лавировать между Кремлем и Европой, где он не был много лет. Вскоре он совершит свой первый визит в Латвию, «прорубая окно» в Евросоюз. Возможно, за этой поездкой последуют и другие, на Запад. Удастся ли лидеру Беларуси и дальше проводить балансировать между Россией и Западом — покажет время.