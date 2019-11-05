Несмотря на встречу президента Эстонии с президентом России, потепления отношений одного из балтийских государств с «большим соседом» пока не происходит. Как сообщал ранее наш сайт, Эстония не пропустила через свою территорию самолет с вице-премьером России на борту. Как только что стало известно, инцидент произошел в начале октября.

И это не первый случай, когда эстонская сторона не дает разрешения на пересечения ее границ — водных или воздушных. Большой шум со стороны России вызвал запрет на вход в территориальные воды Эстонии парусника «Седов». Третий случай — отказ властей этой страны на заход в акваторию теплохода «Академик Примаков».

Представитель МИД РФ Мария Захарова с возмущением сообщила об октябрьском инциденте, подчеркивая, что российская сторона фиксирует недружественные действия в свой адрес и будет учитывать их в выстраивании отношений с Эстонией.