Главы районов Баку строго предупреждены

В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание, посвященное исполнению распоряжений президента Ильхама Алиева, озвученных им в ходе приема главы Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова. Поручения главы государства касались качества и темпа работ по перестройке и благоустройству столицы, а также предстоящим задачам.

Открывая совещание, глава ИВ Баку Эльдар Азизов ознакомил собравшихся с задачами, поставленными президентом перед городскими властями. Вместе с тем мэр столицы остановился на недостатках, отмеченных И.Алиевым.

В частности, глава Баку сообщил, что президент страны обратил внимание городских властей на все еще продолжающееся незаконное строительство. Он дал задание, чтобы созданные парки и скверы сохранялись на должном уровне. В связи с указанными недостатками некоторые руководители районов были подвергнуты жесткой критике.

«Исполнительная власть Баку и районов города должна сделать выводы из замечаний президента и строить свою работу в соответствии с требованиями руководителя государства. С учетом происходящих сегодня в экономической и социальной сферах страны системных изменений и революционных реформ, каждый руководитель, каждый чиновник на местах должен пересмотреть формы и методы своей работы. Необходимо проанализировать все недостатки и упущения и принять меры к их устранению. Критика и самокритика при этом должны стать нормой», - сказал на совещании глава ИВ Баку Эльдар Азизов.

Не обошел глава Баку и проблему с обращениями в ИВ граждан города, которым, по его сведениям, не всегда оказывается должное внимание. Обратившись к главам районов, Эльдар Азизов призвал их воспринимать проблемы каждого гражданина как свои собственные. Глава города также отдал распоряжение подготовить план мероприятий по устранению недостатка.

Особо подчеркнул Э.Азизов необходимость объявить беспощадную борьбу взяточничеству и предупредил об ответственности каждого, кто будет уличен в получении взяток.

На совещании выступили главы отдельных районов Баку, пообещавшие принять к сведению все, о чем по поручению президента Ильхама Алиева проинформировал их Э.Азизов, сделать выводы из замечаний главы государства и в кратчайшее сроки принять необходимые меры.