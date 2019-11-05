Боестолкновение на узбекско-таджикской границе: 17 убитых
Вооруженная группа атаковала в ночь на среду заставу на таджикско-узбекской границе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Как уточнил собеседник агентства, 20 вооруженных боевиков в масках напали на подразделение №4 "Ишкобод" отряда "Султанабад", расположенное в 60 километрах к западу от Душанбе.
Сообщается, что в ходе перестрелки погибли солдат-пограничник и милиционер. В данный момент на месте работает оперативно-следственная группа.
В свою очередь, пограничное ведомство Узбекистана заявило, что ему известно об инциденте, ситуация сейчас изучается. Узбекская сторона, как сообщил РИА Новости представитель погранвойск Службы государственной безопасности, находится в контакте с таджикскими коллегами.
Протяженность госграницы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1330 километров. Около 20% ее линии после распада Советского Союза оставались не делимитированными, а как следствие, не обозначенными на местности. В марте прошлого года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках границы.