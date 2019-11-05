Курды забросали российский военный патруль камнями видео
Жители сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани), преимущественно курдского происхождения, забросали камнями и обувью патруль российской и турецкой армий. Об этом сообщает North Press Agency.
Как отмечается, местные жители выступили против прохождения военнослужащих по их деревням. По данным Reuters, в одной из деревень местным жителям даже удалось забраться на бронемашину военной полиции, предварительно ее остановив.
На видеокадрах можно увидеть, что местные жители в прямом смысле обрушили на российские бронеавтомобили град из камней и прочих предметов, по некоторым данным, повредив отдельные элементы патрульных автомобилей. Текущее нападение на российских военных стало первым с момента появления российской военной полиции на севере Сирии, пишет Avia.pro. Со стороны российских военных никаких официальных комментариев относительно произошедшего инцидента пока не поступало, отмечает издание.