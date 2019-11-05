Советником президента Украины стал американец

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником гражданина США Эндрю Романа Мака. Указ об этом опубликован на сайте главы украинского государства.

Роман является руководителем офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс-Украина». Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ. Кроме того, Мак является экспертом в сфере укрупнения бизнеса, корпоративного и антимонопольного права, рынков капитала, а также государственного регулирования.

Американский юрист также имеет опыт консультирования компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами из Соединенных Штатов.