Минздрав о пострадавших в тяжелом ДТП в Гёйчае
В Гёйчайском районе произошло тяжелое дорожно-транспротное происшествие: столкнулись грузовой автомобиль марки ГАЗель и ВАЗ-2106.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, четыре человека с различными травмами были доставлены в Гёйчайскую центральную районную больницу.
"Троим из них оказана необходимая медицинская помощь, они выписаны на амбулаторное лечение. Четвертый с переломами бедра, носа и руки был доставлен в отделение травматологии. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое", - заявили в министерстве.