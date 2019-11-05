Российского чиновника уволили после утилизации портретов Медведева

Замуправляющего делами администрации Надымского района Ямала (РФ) Алексей Кокшаров перестал занимать свой пост после скандала с тендером на утилизацию двух портретов премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили в муниципалитете.

Администрация района в октябре объявила тендер на утилизацию неопасных отходов. По требованиям аукциона, необходимо было утилизировать офисную мебель, компьютерную технику и два портрета Медведева, в материалах он значился как президент России. Начальная цена аукциона составляла 256 тыс. рублей, тендер признали несостоявшимся 31 октября. Ответственным за размещение электронного аукциона, по данным региональных СМИ, был Кокшаров.

Факт увольнения радиостанции «Говорит Москва» подтвердила начальник управления информации администрации Надымского района Елена Крысина.

«Алексей Кокшаров не работает в администрации муниципального образования Надымский район», – передает РИА Новости слова представителя муниципалитета, отметившего, что не знает иных подробностей ухода чиновника.