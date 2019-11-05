Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы

Саудовская Аравия в декабре повысит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в европейские государства, а также на "легкую" нефть для азиатских клиентов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Для покупателей из стран Северо-Западной Европы саудовская нефть подорожает в следующем месяце на $1-3,7 за баррель, из Средиземноморья - на $0,8-2,4 за баррель, пишет издание Финмаркет.

Цена саудовской нефти "легких" марок для Азии поднимется на $0,4-2,4 за баррель - до максимальных отметок с начала 2014 года, по данным Bloomberg. Наиболее существенно подорожает Arab Super Light, в результате чего она будет стоить на $6,75 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая.