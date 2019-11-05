Октая Гюльалыева отправили на лечение в Турцию

Правозащитник Октай Гюльалыев, которого 29 октября сбил автомобиль при переходе дороги в Баку, отправлен в Турцию на лечение на специальном медицинском самолете, выделенном Фондом Гейдара Алиева.

По поручению президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд взял на себя вопросы, связанные с лечением правозащитника Октая Гюльалыева. Фонд пригласил экспертов из Турции. Прибывшие по инициативе Фонда Гейдара Алиева из Турции специалисты обследовали О.Гюльалыева в Республиканской нейрохирургической больнице. Семья Октая Гюльалыева решила продолжить его лечение в Турции.

Все последующие вопросы, связанные со здоровьем Огтая Гюльалыева, будут взяты под контроль президента Фонда Гейдара Алиева, будет оказываться соответствующая поддержка.