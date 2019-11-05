Возвращение Вазеха в Берлин

11:09

Первого ноября текущего года при организационной поддержке Халг Банка, «Q Gallery Berlin» и Посольства Азербайджана в Федеративной Республике Германия в одном из самых авторитетных учебных заведений мира – Берлинском университете Гумбольта состоялась конференция, посвященная презентации научной общественности изданного в рамках проекта «Xalq Əmanəti» полного сборника сочинений Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.

Профессор университета Гумбольдта Ева Мария Аух в своем выступлении рассказала о творчестве Мирзы Шафи Вазеха, о его своеобразной поэзии. Она, с благоволением относящаяся к творчеству поэта, отозвалась о новом сборнике, изданном на трех языках, как о достойном знаке уважения к таланту Мирзы Шафи Вазеха и ценном подарке почитателям поэта. Она высоко оценила содержание и изящное оформление книги и назвала незабываемым событием данную конференции, участниками которой стали ученые, педагоги и студенты-востоковеды. Ева Мария Аух, ученый-историк: «Я считаю, что это событие запомнится не только как прекрасный день, но и как историческое событие. Перед нами очередной пример крепких Германо-Азербайджанских межкультурных связей, а единство и неразрывность Мирзы Шафи Вазеха и Фридриха фон Боденштедта достойный тому пример. На мой взгляд, публикация книг Вазеха на немецком языке 145 раз не оставляет места для комментариев».

Азербайджанский ученый-языковед, профессор Фахраддин Вейсалли в своем выступлении рассказал аудитории интересные нюансы творчества Мирзы Шафи. Профессор подчеркнул высокое значение творчества Вазеха в межкультурных связях Германии и Азербайджана, а также отметил особую в этом деле роль Фридриха фон Боденштедта. Кстати будет отметить, что эту же мысль неоднократно озвучили и немецкие ученые. Один из авторитетных немецких ученых, профессор Удо Штайнбах: «Меня очень обрадовало издание книги Мирзы Шафи Вазеха на немецком языке. Интересно то, что в Германии стихи Вазеха с любовью читают многие, но не все знают автора. Нет у них и достаточной информации об истории взаимоотношений Вазеха и Боденштедта, о том великом вкладе, который они сделали в культурное наследие своих народов. Мне думается, что эта книга и ее презентация в университете помогут устранить это недоразумение».