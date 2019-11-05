Администрация Трампа против признания «геноцида армян»

В администрации президента США Дональда Трампа выступили против принятой Палатой представителей Конгресса резолюции о признании т.н. «геноцида армян» и введении санкций против Турции.

«Принятие резолюции о геноциде одновременно с осуждением Турции за вторжение в Сирию сделано в неподходящее время и может привести к принятию законодательства, которое будет считаться скорее карательным, чем принципиальным», — заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США изданию Bloomberg.

Представитель Госдепа также отметил, что позиция США по вопросу «геноцида армян» не изменилась. По его словам, США помнят и скорбят по жертвам.