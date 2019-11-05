Министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в Баку, пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Литвой.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики в нашей стране Эгидиюсом Навикасом. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Обсуждая военно-политическую ситуации в регионе, министр обороны отметил, что, несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по военному сотрудничеству, особо отмечена необходимость реализации соглашений, достигнутых в области военного образования, в том числе продолжения курсов, организованных для военнослужащих и увеличения числа слушателей, посещающих эти курсы.

Выразив удовлетворение началом дипломатической деятельности в нашей стране, посол подчеркнул, что приложит все усилия для развития отношений между Азербайджаном и Литвой, в частности, сотрудничества в военной сфере. Э.Навикас отметил, что Литва признает территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относится, и что его страна является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

Стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.