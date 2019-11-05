Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГИЛ
Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе были боевиками "Исламского государства", говорится в сообщении Комитета нацбезопасности Таджикистана.
Согласно сообщению комитета, боевики ИГ перешли туда со стороны Афганистана.
«20 боевиков «Исламского государства» перешли госграницу еще 3 ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен», — рассказал собеседник агентства в ГКНБ.
По его словам, в ходе допроса задержанные сообщили, что прорвались на территорию Таджикистана с целью провести теракты для дестабилизации ситуации в стране.