Израильская «Праща Давида» оказалась у российских военных

По данным СМИ, ракета была запущена ВВС ЦАХАЛ в сторону Сирии в июле 2018 года в ответ на запуск из Сирии нескольких ракет российского производства. Сирийская армия нашла ее и доставила на российскую военную базу.

Американцы и израильтяне безуспешно пытались добиться возвращения ракеты.

«Праща Давида» разработана компанией «Рафаэль» совместно с американский Raytheon, уточняет Israelinfo.co.il. Телерадиокорпорация «Кан» со ссылкой на Sina пишет, что израильская ракета-перехватчик при падении в Сирии не взорвалась, и вскоре после этого была доставлена в Москву. Там ее обследуют российские специалисты в надежде получить представление о новейших технологиях, используемых израильскими разработчиками противоракетных систем. В России никак не отреагировали на публикацию китайского портала.