Азер Гасымлы подал в отставку из ReAl
Председатель меджлиса партии ReAl Азер Гасымлы подал в отставку из партии. Об этом А.Гасымлы сказал на проведенном брифинге, посвященном процессам в партии.
Председатель меджлиса партии ReAl Азер Гасымлы подал в отставку из партии. Об этом А.Гасымлы сказал на проведенном брифинге, посвященном процессам в партии.
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