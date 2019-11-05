Экс-лидер ГДР: Горбачеву доверяли слишком долго

Утверждения Михаила Горбачева о том, что он предоставил всем странам бывшего социалистического блока, включая Германскую Демократическую Республику, свободу самим определять свою политику, не верны, Горбачеву доверяли "слишком долго", - заявил в интервью РИА Новости бывший восточногерманский лидер, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии и председатель Госсовета Эгон Кренц.

"Я долго доверял ему. Теперь я знаю, что слишком долго. Горбачев впоследствии говорил, что предоставил свободу всем социалистическим странам самим определять свою политику. Не знаю, считают ли так поляки, венгры, чехословаки, болгары и румыны. Но к ГДР это никогда не относилось. ГДР была детищем Советского Союза, частью победы Советского Союза над немецким фашизмом…

Утверждение Горбачева о том, что он возложил всю ответственность на плечи ГДР, я не могу подтвердить из собственного опыта. Его воспоминания не верны, по крайней мере, в этом вопросе", - заявил Кренц, добавив, что реакция Горбачева на падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года и более поздние высказывания бывшего советского лидера на эту тему "это небо и земля".