По данным трех высокопоставленных ливийских чиновников и пяти западных дипломатов, на которых ссылается газета, российские снайперы входят в так называемую группу Вагнера, пишет Интерфакс.

В последние шесть недель из России в Ливию прибыли не менее 200 бойцов, среди которых есть снайперы, сообщает The New York Times.

"Русские выступают на стороне Халифы Хафтара, который обосновался на востоке Ливии и также пользуется поддержкой ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии, и иногда, Франции. Те, кто поддерживает Хафтара, считают его последней надеждой в деле борьбы с боевиками и установления авторитарного порядка", - пишет газета.

Издание отмечает, что РФ "поставила передовые истребители "Сухой", координировала удары ракет и высокоточной артиллерии, а также работу снайперов. Тот же сценарий, пишет газета, "Москва использовала в сирийской гражданской войне".

При этом, отмечает издание, "Кремль поддерживает контакты и с властями в Триполи, и с бывшими чиновниками Каддафи (экс-руководителя Ливии), даже в то время, как увеличивает поддержку силам Хафтара".