Адвокаты Азербайджана и Турции совместно обратились к президенту Трампу

Адвокаты Азербайджана и Турции обратились к президенту США Дональду Трампу , а также в Конгресс и создали петицию в связи с признанием т.н. «геноцида армян» Палатой представителей Конгресса и визитом в США представителей марионеточного режима.

В петиции отмечается, что этот акт не имеет ни исторической, ни правовой основы. Решение американских законодателей стало результатом обиды на военную операцию Турции в Сирии.

Авторы петиции также осудили решение Госдепа о выдаче виз представителям сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана. Подобные визиты подрывают процесс по урегулированию конфликта.

https://www.change.org/p/the-president-of-usa-mr-donald-trump-and-to-the-congress-of-the-united-states-no-to-imaginary-genocides-and-violation-of-international-law?recruiter=440393886&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=share_petition&recruited_by_id=4a3564b0-99bd-11e5-a2dc-6316cda4aac3&share_bandit_exp=initial-18829255-en-GB&share_bandit_var=v2&utm_content=fht-18829255-en-gb%3Av13