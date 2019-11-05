Глобальная нефтяная индустрия - высокодоходный сектор, сильно привязанный к геополитическим катаклизмам. Долгие годы Вашингтон был единственным игроком, способным значительно влиять на мировой энергетический рынок. Военная и экономическая мощь позволили Риму нового тысячелетия установить контроль за развитием событий на Ближнем Востоке и других проблемных регионах планеты. Но в последние годы позиции США на глобальном нефтяном рынке ослабевают, их все больше теснят Россия и Китай.

Это видно и из того, что сегодня США, как подсчитала доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию. Мировые запасы нефти составляют 1,66 трлн. баррелей, из них в Венесуэле находится 298,4 млрд., в Иране – 157,8 млрд., в России – 80 млрд. баррелей. Легко подсчитать, что доля запасов нефтяных ресурсов в этих странах составит почти 33% общемировых запасов нефти. Эти же три страны в 2015 году обеспечивали 21,75% суточной добычи в мире. Но активность США на политической арене привела к тому, что пятая часть добычи нефти также оказалась под санкциями. Больше всего от санкций пострадала Венесуэла: ее суточная добыча сократилась в 3,3 раза до 0,75 млн. баррелей. В меньшей степени пострадал Иран, сократив добычу до 2,1 млн. баррелей. И лишь России удалось нарастить производство – до 10,7 млн. баррелей в сутки, чему способствовали масштабные инвестиции прошлых лет, значительные налоговые льготы для нефтяных компаний и девальвация рубля. Но параллельно и США расширили свои рынки сбыта, добывая на 9,8% в сутки больше, чем Россия. И если раньше около 95% американской нефти выкупала Канада, то сейчас 25% сырья идет в Европу. Внешне, тем более под аккомпанемент твиттеров президента США Дональда Трампа, кажется, что Вашингтон добивается поставленной цели, сбив цены на нефть и расширив свой рынок сбыта.

Но слишком уж много грубых ошибок допустил Белый Дом в своей внешней политике. Эти ошибки Вашингтона создали вакуум власти для других участников, чем удачно пользуется Москва. Благодаря сочетанию дипломатии и энергетической политики Москва становится силой, с которой уже приходится считаться в нескольких регионах. Так, она уже превратилась в важное влиятельное лицо на Ближнем Востоке. Более того, Москва сейчас строит глобальные планы, ярким подтверждением таких амбиций является первый в истории российско-африканский саммит. Российская нефтянка укрепляет позиции и в Венесуэле, прямо под носом у США.

Да, от российских поставок нефти зависит много стран и регионов. И прежде всего такие экономические гиганты, как Евросоюз и Китай, импортирующие огромные объемы сырья из России. Он могут себе позволить не обращать внимания на санкции США. Таким образом, не совсем просчитанная политика Вашингтона привела к тому, что снижение добычи в Иране и Венесуэле вызвало увеличение спроса на российскую нефть. К тому же ажиотажный спрос на российское сырье, вызванный американскими санкциями, наблюдается не только в Европе и Китае, но и в самих США.