В Ереване забастовали студенты

Студенты заявили, что если министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян не учтет их мнение, они будут проводить перманентные акции у зданий правительства, парламента и Минобразования.

Студенты филологического факультета Ереванского государственного университета объявили забастовку в связи с решением об отмене обязательного изучения предметов «Армянский язык», «История Армении» и «Армянская литература» в вузах.

«Если так продолжится, Араик Арутюнян, как пришел, шагая, так и уйдет, шагая. В данный момент его единственная заслуга в том, что он пешком прошел автотрассу Гюмри – Ереван», — заявил один из студентов журналистам, пишет Rusarminfo.

Участники акции говорят, что недавнее решение Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении таит в себе немалую опасность, поэтому возникла настоятельная необходимость «защитить права армянского языка».

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении разработало законопроект, который предполагает, что для студентов негуманитарных факультетов дисциплины «Армянский язык», «История Армении» и «Армянская литература» будут не обязательными, а выборочными.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян прокомментировал решение министерства: «Какую задачу мы ставим перед нашей вузовской системой? Ставим задачу, чтобы наша вузовская система была конкурентоспособной. В долгосрочной перспективе должна быть конкурентоспособной с ведущими вузами. Теперь рассмотрим обязательное преподавание «Армянского языка», «Истории Армении» и «Армянской литературы» в наших вузах. Вопрос – считаются ли английский язык и история США обязательными предметами в Гарвардском университете, и все студенты обязательно должны их изучать вне зависимости от выбранной специальности?» По его мнению, нужно обсудить этот вопрос и взвесить все «за» и «против».