Лукашенко: Октябрьская революция изменила мировую историю

«Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма», — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, поздравляя белорусов со 102-й годовщиной Октябрьской революции.

По мнению белорусского лидера, идеалы революции подтокнули многие народы мира к возрождению, «воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие». Также Лукашенко отметил, что после революции впервые было создано белорусское государство, обеспечившее развитие самобытной культуры и укрепление национального единства.

Глава государства выразил уверенность в том, что «память о героических событиях и выпавших на долю белорусов испытаниях усиливает духовную связь между поколениями, воспитывает чувство гордости за свой народ, укрепляет согласие в обществе, вдохновляет граждан на созидательные инициативы во благо Родины».

7 ноября в Беларуси является нерабочим днем, в этом году белорусы смогут отдыхать четыре дня подряд благодаря переносу выходных. В СССР День Великой Октябрьской социалистической революции был главным государственным праздником вплоть до распада страны.