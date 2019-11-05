Ватикан расследует беременность монахинь

Римско-католическая церковь проводит расследование из-за того, что две монахини вернулись беременными из миссионерской поездки в Африку. Женщины, одна из которых настоятельница, служат в разных приходах Сицилии, передает The Sun.

34-летняя монахиня обнаружила беременность во время проведения УЗИ после жалоб на боли в животе. Другая настоятельница, чей возраст неизвестен, работает в институте, который помогает «падшим женщинам и их детям».

«Эти новости вызывают ужас», — сказал работник римской церкви, отметив, что обе монахини нарушили строгие правила целомудрия, но благополучие их детей превыше всего.