Лидера британских лейбористов сравнили со Сталиным

На страницах газеты Daily Telegraph Борис Джонсон написал, что партия Корбина «подняла налоги так бессмысленно», что это «разрушило бы британское процветание».

По словам премьера, лидеры лейбористов нападают на богатых «с радостью и мстительностью, которых не было с тех пор, как Сталин преследовал кулаков» (зажиточных крестьян, которые стали мишенью для советского режима в 1930-х годах, поясняет в Associated Press).

Борис Джонсон встретится сегодня с королевой Елизаветой II, чтобы ознаменовать формальный роспуск парламента в рамках подготовки к внеочередным выборам. Сегодня же он даст официальный старт избирательной кампании Консервативной партии с речью перед руководством и членами ныне правящего политобъединения.