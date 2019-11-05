Синоптики порадовали прогнозом: 18 градусов тепла
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 9-13, днем 15-18, в Баку ночью 10-12, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Апшероне ожидается близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный. Ночью 5-10, днем 17-22, в горах ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла.