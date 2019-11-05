Врачи извлекли из мозга мужчины 12-сантиметрового червя

Китайские врачи прооперировали мужчину, который 15 лет жил с червем в мозге. Как сообщает Daily Mirror, эта история произошла в городе Гуанчжоу, провинция Гуандун.

Мужчина впервые почувствовал недомогание в 2007 году, он часто страдал от головной боли.

Врачи диагностировали злокачественную опухоль головного мозга, назначили лечение, но оно не помогало. Мужчина начал страдать от частых припадков и провалов в памяти.

Только в 2018 году доктора обнаружили в мозгу пациента ленточного червя. Хирурги решились на операцию. По словам медиков, процедура была сложной, так как живой червь передвигался по мозгу мужчины. Паразита извлекли успешно. Пациент идет на поправку.

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