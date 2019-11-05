Двое граждан Азербайджана устроили драку в Кишиневе, которая закончилась ножевым ранением одного из них, пишут молдавские СМИ.

По словам замглавы кишиневской полиции Марина Гараза, два азербайджанца не поделили прилавок и один из них кинулся на противника с кухонным ножом. В результате нападения 30-летнего соотечественника 47-летний азербайджанец получил ножевое ранение в ногу.

Пострадавшего отправили в Институт скорой помощи и госпитализировали в отделении микрохирургии. Там же ему провели операцию. По словам врачей, состояние пациента средней тяжести.

Нападавший задержан, ведется следствие.