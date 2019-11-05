Армянский генерал: В Армению хлынули тысячи гомосексуалистов

Появление в Армении множества иностранцев нетрадиционной ориентации и мусульман из Индии или Пакистана — часть антиармянского проекта, заявил бывший секретарь Совбеза карабах ских сепаратистов, ставший в последние дни врагом номер один для армянского премьера Никола Пашиняна, Виталий Баласанян в интервью порталу shame.am.

«Сейчас в Армению хлынули люди под личиной «индусов», с индийскими паспортами, и «кубинцы». Недавно мы видели группу этих «кубинцев» на площади Республики перед зданием правительства в Ереване — это были трансгендеры-проститутки», — заявил карабахский сепаратист.

Баласанян отметил, что «утверждать вслед за СМИ, что они больны СПИД», без соответствующих анализов не может: «Но они буквально больные, так как они гомосексуалисты, а значит — больные люди».

По словам Баласаняна, у него есть информация, что «не менее 10 тысяч таких приедут в Армению», если этому не будет оказано противодействие: «И еще бóльшая опасность от так называемых индусов, которые проникают в Армению (это тоже часть антиармянского проекта). По моей информации, они мусульмане, их число доходит до 30 тысяч».

Бывший полевой командир также утверждает, что, согласно имеющейся у него информации, семьи «индийских гастарбайтеров» «щедро финансируются из США», что и дает им возможность работать в Армении за копейки.

«Теперь в Армению одновременно «вливаются» два потока: представители ЛГБТ и мусульмане. Вы теперь представляете, что это такое для Армении — 10 тысяч представителей ЛГБТ и на сегодняшний день, по моим данным, — более 15 тысяч мусульман?» — вопрошает сепаратист, добавив, что все действия правительства Никола Пашиняна очень опасны для Армении.