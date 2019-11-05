Во Франции госпитализирована Катрин Денев

Французская актриса Катрин Денев госпитализирована из-за серьезного недомогания, сообщает газета Le Parisien. По ее данным, актрису доставили в одну из парижских больниц "в тяжелом состоянии", однако никаких подробностей не приводится.

Известно лишь, что в ее случае потребовались "углубленные исследования".

Телеканал BFM TV со ссылкой на ближайшее окружение актрисы сообщил, что причиной госпитализации стало сильное переутомление. По его информации, слишком загруженный график 76-летней Денев повлиял на ее самочувствие.

За свою кинокарьеру Денев снялась в более чем 120 фильмах и сейчас участвует в работе над картиной De son vivant Эмманюэль Берко, которая должна выйти в 2020 году.