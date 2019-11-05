МИД РФ: Россия не будет помогать США с сирийской нефтью
Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу безопасной добычи нефти в Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, передает Интерфакс.
«Мы по данному вопросу, по вопросу сирийской нефти, с американцами взаимодействовать не будем», — ответил Вершинин на просьбу журналистов прокомментировать то, что президент США Дональд Трамп одобрил расширенное присутствие американских войск в нефтеносном регионе Сирии с целью обеспечить безопасность месторождений.
Замминистра отметил, что Москва убеждена, «что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть».