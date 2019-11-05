В Харькове азербайджанец открыл стрельбу по соотечественнику

Сообщается, что им оказался 36-летний гражданин Азербайджана. Сейчас полиция проводит комплекс необходимых мероприятий по задержанию правонарушителя.

Харьковская полиция установила правонарушителя, который устроил стрельбу в городе 5 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полиции добавили, что пострадавший в результате стрельбы 30-летний гражданин Азербайджана был доставлен в больницу с ранениями живота, предплечья и ноги. По информации врачей, состояние его здоровья стабильно тяжелое.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Издание напоминает, что в Харькове 5 ноября около 19:00 на улице Валентиновская произошла стрельба, один человек получил пулевое ранение. По словам очевидцев, было установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой.

В результате происшествия также был поврежден автомобиль Mitsubishi. С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.