Как Масис Ингилизян пытался развязать войну между Азербайджаном и Грузией

Известный западный информационный ресурс Bellingcat распространил фейк, который мог привести к разногласиям в отношениях Азербайджана и Грузии. Об этом говорится в материале грузинской редакции агентства News Front.

Так, 1 ноября стараниями Bellingcat в Грузии распространились сведения о том, что азербайджанские войска якобы заняли часть грузинской территории недалеко от стыка границ Азербайджана, Грузии и Армении. Автором материала значился журналист армянского происхождения Масис Ингилизян.

Ситуация осложнялась тем, что в процессе цитирования связи с первоисточником потерялись, а в Грузии информацию распространяли, ссылаясь на проармянский сайт, где даже не был указан автор. Это заставило поволноваться жителей Грузии.

При этом, как отмечают в грузинской редакции News Front, местные СМИ даже поняв, что новость Bellingcat – откровенная ложь, предпочли хранить молчание вместо того, чтобы развеять страхи.