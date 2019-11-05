Россияне массово скупают недвижимость в Грузии

Граждане России и Ирана лидируют в рейтинге граждан иностранных стран по регистрации недвижимости в Грузии. Об этом говорится в данных исследования правительственной комиссии по вопросам миграции за 2019 год.

Согласно документу, в 2015-2018 годах в Грузии было зафиксировано 15 133 случая регистрации недвижимости гражданами России, это составляет 40% от общего числа регистраций, пишет EADaily.

На втором месте Иран, на долю граждан которого в отмеченный период было зафиксировано 5 598 регистраций. Далее следуют Украина (2 599), Израиль (1 634), Армения (1 447), Турция (1 226), Азербайджан (1 192), США (1 182) и т. д.

Правительственная комиссия отмечает, что иностранцы в основном регистрируют квартиры с правом собственности. Кроме того, в 2018 году этот показатель почти удвоился по сравнению с предыдущим годом — тогда иностранцы зарегистрировали 11 038 квартир.