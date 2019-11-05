Кличко обвинили в госизмене

Дело возбуждено по факту возможной государственной измены и хищениях при застройке украинской столицы. При этом в НАБУ сообщают, что расследование начато по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Ранее ВАКС вынес соответствующее постановление и внес его в Единый реестр досудебных расследований.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

1 ноября стало известно, что НАБУ открыло дело в отношении мэра Киева по подозрению в злоупотреблении властью. Оно касается возможного хищения бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в украинской столице. Сообщалось, что дело также было возбуждено по требованию ВАКС.

В сентябре украинское правительство согласовало увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.

О планах Зеленского уволить Кличко стало известно в конце июля, однако 14 августа старый состав кабмина отказался согласовывать это решение. Кличко обвинял команду украинского лидера в непрофессионализме, в ответ на это глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что мэр потерял контроль над городом.