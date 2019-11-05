Самому влиятельному министру объявили строгий выговор в Туркмении
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания Совета безопасности страны по итогам работы за десять месяцев текущего года объявил строгий выговор главе Министерства нацбезопасности Яйлыму Бердыеву. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.
Согласно информации, Бердымухамедов объявил министру национальной безопасности строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе, поручив в кратчайшие сроки исправить допущенные недостатки.
Какие это недостатки, конкретные причины недовольства главы туркменского государства не указываются.
Яйлым Бердыев считается самым влиятельным человеком в Туркмении среди руководителей силовых структур. Он дважды возглавлял Министерство нацбезопасности. Сначала он занимал эту должность в 2011-2015 годах, затем был назначен министром обороны. 13 июня 2018 года Бердыев был вновь назначен министром национальной безопасности. Прежний глава МНБ Туркмении Деврангельды Байрамов был уволен президентом страны с занимаемой должности «за серьезные недостатки в работе». Бердымухамедов также понизил Байрамова в звании.
Напомним, 1 октября 2019 года министр внутренних дел Туркмении Искендер Муликов был обвинен в злоупотреблении служебным положением, отстранен от занимаемой должности и лишен всех государственных наград.