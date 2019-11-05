Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания Совета безопасности страны по итогам работы за десять месяцев текущего года объявил строгий выговор главе Министерства нацбезопасности Яйлыму Бердыеву. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Согласно информации, Бердымухамедов объявил министру национальной безопасности строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе, поручив в кратчайшие сроки исправить допущенные недостатки.