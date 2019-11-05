Эрдоган: Турция задержала жену, сестру и зятя аль-Багдади

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с академическим составом факультета теологии Университета Анкары. Об этом сообщает Anadolu.

"Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы задержали его сестру и ее мужа", - сказал Эрдоган.

Ранее глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади в ходе турецкой антитеррористической операции в Сирии.