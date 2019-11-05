«Азеришыг» о лечении Захры Алиевой

«В последнее время некоторые пользователи социальных сетей распространяют недостоверную информацию о том, что ОАО «Азеришыг» не оказывает материальную поддержку для лечения 9-летней Захры Алиевой, которая получила ожоги в трансформаторном пункте в Насиминском районе» , - сказал haqqin.az глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, руководство «Азеришыг» держит этот вопрос в центре внимания со дня инцидента.

«Сразу же после происшествия для того, чтобы организовать лечение ребенка сотрудники «Азеришыг» были незамедлительно откомандированы в больницу. Наши сотрудники по очереди дежурили там и ухаживали за ребенком. Со дня инцидента и по сегодняшний день все необходимое для лечения Захры было приобретено нашим акционерным обществом. Утверждения некоторых пользователей соцсетей о том, что для лечения ребенка были привлечены средства со стороны, не соответствуют действительности. И после этого «Азеришыг» продолжит предпринимать все необходимое для лечения Захры Алиевой», - сказал представитель ОАО.

Он попросил граждан и руководителей СМИ не позволять распространять информацию, не соответствующую действительности.