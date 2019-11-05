Аветисян захватил банк арестованного Майкла Калви

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян избран главой совета директоров банка «Восточный», основным акционером которого до недавнего времени был фонд Baring Vostok, основанный обвиняемым в мошенничестве гражданином США Майклом Калви. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.

Ранее совет директоров «Восточного» возглавляла Светлана Труханович. Аветисян был одним из участников корпоративного конфликта внутри банка вместе с еще одним миноритарным акционером Шерзодом Юсуповым, который в начале года написал заявление в полицию на Калви, что стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении последнего.

По версии следствия, Калви намеренно завысил стоимость пакета акций люксембургской компании IFTG. Он принадлежал Первому коллекторскому бюро (ПКБ) и должен был стать возмещением по задолженности в рамках ранее выданного банком «Восточный» кредита. Все три компании на тот момент контролировались фондом Калви Baring Vostok. По данным следствия, банк принял на баланс акции IFTG и тем самым понес убытки. В настоящее время Калви находится под домашним арестом, фигурантами дела являются еще пятеро сотрудников фонда.