В Иране обнаружили каменную стену неизвестной цивилизации

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко его описывает Live Science. Найденное сооружение сопоставимо по своему масштабу со знаменитым Адриановым валом, который древние римляне построили в Англии для защиты от местных племен.

Иранские археологи обнаружили на западе страны остатки огромной древней каменной стены, длина которой составляла не менее 115 километров. Ученые пока не могут точно сказать, кто и с какой целью возвел это монументальное сооружение, передает Российская газета.

По словам ведущего автора работы Саджада Алибайги, стена была найдена возле города Серполь-Зехаб в провинции Керманшах. Ранее археологи ничего не знали про этот объект, но местным жителям он известен как "стена Гаури". Расчеты показали, что для строительства такого гигантского сооружения было использовано около одного миллиона кубометров камня. Сколько времени и человеческих ресурсов отняла эта стройка, ученые сказать не могут.

Возраст объекта оценили приблизительно по керамике, найденной вдоль него. По мнению Алибайги, стена была возведена где-то между IV веком до н.э. и VI веком н.э. Сама стена была воздвигнута из местного природного материала.

Археологи точно не знают, кто построил это сооружение и с какой целью. По другой версии, стену могла воздвигнуть персидская династия Сасанидов, правившая своей империей с 224 по 651 год н.э.