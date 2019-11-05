Беларусь назвали одной из самых сытых стран мира

Индекс рассчитывался по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 - лучший результат, а 100 - худший. Все страны, включенные в исследование, распределены по пяти группам – с низким уровнем голода (менее 9,9 балла), с умеренным уровнем (10,0–19,9), с серьезным уровнем (20,0–34,9), с тревожным (35,0–49,9) и чрезвычайно тревожным ( более 50 баллов).

Большинство развитых стран Евросоюза, а также США, Канада и Австралия в рейтинге не представлены. Беларусь вошла в список 17 стран, где уровень голода - менее пяти баллов, т.е. самый низкий. Этой группе государств персональные места не присваивались. Аналогичный белорусскому уровень голода составители индекса зафиксировали и в соседней Литве, Латвии и Украине. В России социологи зафиксировали уровень голода 5,8 балла (22-е место).

Другие постсоветские страны заняли, соответственно: Казахстан - 20-ю, Азербайджан -29-ю, Армения - 30-ю, Кыргызстан - 35-ю, Грузия - 39-ю, Узбекистан - 49-ю, а Туркменистан - 54-ю позицию. Наиболее голодающими странами признаны ЦАР (единственное государство с чрезвычайно тревожным уровнем голода), Йемен, Чад, Мадагаскар и Замбия.

Глобальный индекс голода (GHI) - это инструмент, разработанный для всестороннего измерения и отслеживания голода на глобальном, региональном и национальном уровнях. GHI призван повысить осведомленность и понимание борьбы с голодом, предоставить средства для сравнения уровней голода между странами и регионами и привлечь внимание к районам мира, которые больше всего нуждаются в дополнительных ресурсах для ликвидации голода.