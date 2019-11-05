Ильхам Алиев выделил деньги Нахчывану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения поливной водой посевных площадей в Нахчыванской Автономной Республике и удовлетворению нужд населения в питьевой воде. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей и приусадебных земельных участков, используемых для растениеводства на территории Нахчыванской АР, проектирования и бурения субартезианских скважин для удовлетворения нужд населения в питьевой воде из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Кабинету министров Нахчыванской АР выделяются 2 250 000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.