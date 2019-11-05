Согласно информации, в ходе встречи послу России была вручена нота протеста Азербайджана в связи с визитом в РФ представителей сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана - Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников был вызван в МИД Азербайджана, где с ним встретился заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ноте азербайджанского внешнеполитического ведомства было отмечено, что въезд так называемых «представителей» незаконного образования, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в Российскую Федерацию и их встречи с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров служат предпринимаемым в течение почти 30 лет попыткам Армении по закреплению статус-кво на оккупированных территориях и продолжению оккупации земель Азербайджана.

В МИД считают, что подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В связи с этим МИД довел до сведения российской стороны позицию о том, что такие визиты наносят вред переговорному процессу и бросают тень на существующий между Азербайджаном и Россией дух искренности и высокого доверия, а также не соответствуют положениям «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией» от 3 июля 1997 года.

В данной связи было отмечено: несмотря на неоднократные заявления российской стороны о том, что она рассматривает такого рода визиты в качестве частных поездок, «представители» незаконных «органов власти» сепаратистского режима продолжают использовать российскую территорию для закрепления последствий агрессии Армения против Азербайджана.

Кроме этого, МИД считает, что визит «представителей» незаконного образования на территорию России и предоставление им возможности пропагандировать результаты оккупации не соответствуют посредническим обязательствам РФ как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прилагающих усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также ее статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В связи с этим азербайджанская сторона довела до сведения посла Бочарникова свои ожидания от российской стороны по принятию всех необходимых мер для предотвращения подобных незаконных визитов.

Посол Бочарников подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд «представителей» непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны. Он также сообщил, что доложит в МИД России о протесте азербайджанской стороны.