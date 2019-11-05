Путин рассказал о не имеющем аналогов оружии России

Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать, так как его задача заключается исключительно в обеспечении безопасности, заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий, сообщает РИА Новости.

Президент России отметил, что российские армия и флот доказали свою высокую готовность, и страна намерена наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого вооружения, которых в настоящее время нет у других стран.

Он также добавил, что Россия готова сделать все для того, чтобы способствовать разоруженческому процессу в мире с учетом и новейших систем вооружения.