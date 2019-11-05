Мужчина погиб в драке за куриный сэндвич

В американском штате Мэриленд мужчина погиб после конфлита в очереди за куриным сэндвичем. Инцидент произошел в ресторане быстрого питания Рopeyes в округе Принс-Джордж, передает газета USA Today.

"Этот человек стоял в очереди на распродажу специального сэндвича, когда между ним и другим клиентом произошла перепалка", - сообщает издание со ссылкой на местную полицию.

По словам правоохранителей, ссора возникла из-за того, что один из мужчин не соблюдал очередь. Конфликт между посетителями начался внутри ресторана, затем переместился на улицу. В результате одного из участников потасовки обнаружили с ножевыми ранениями и экстренно отвезли в больницу, где он умер. Погибшим оказался мужчина 28 лет.

Впервые сеть Popeyes представила свой куриный сэндвич еще в августе. Его продажа возобновилась 3 ноября и вызвала ажиотаж.