В Милли Меджлисе обсудили госбюджет-2020

В ходе заседания было отмечено, что доходы госбюджета в 2020 году составят 24,134 миллиарда манатов, расходы – 26,913 миллиарда манатов, доходы сводного бюджета – 27,533 миллиарда манатов.

Завершилось обсуждение законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса Азербайджана, сообщает Trend.

Верхний предел бюджетных расходов установлен в размере 29,488 миллиарда манатов, это выше аналогичной цифры 2019 года на 2,117 миллиарда, или на 7,7 процента. Доля нефтяных доходов в общих доходах бюджета предусмотрена в размере 13,5 миллиарда манатов, или 56,1 процента, ненефтяных доходов – 10,6 миллиарда манатов, или 43,9 процента.

В следующем году из Госнефтефонда в госбюджет предусмотрен трансфер в размере 11,350 миллиарда манатов, что ниже, чем в этом году на 14,3 миллиона манатов.

По окончании обсуждений министр финансов Самир Шарифов ответил на вопросы участников заседания, отметил, что будет рассмотрен ряд предложений. После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.